LIVE STREAMING “ON THE NEWS” | SPECIALE “ELEZIONI COMUNALI: IL RUOLO DI FORZA ITALIA A SERRA SAN BRUNO”

Proponiamo in live streaming (a partire dalle 16) la trasmissione “On the news”, condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (con la regia di Marco Primerano), nella quale sarà ospite l’esponente di Forza Italia Michele Ciconte. La discussione si concentrerà sulle elezioni comunali a Serra San Bruno e, in particolare, sulla definizione di nuovi scenari politici locali. Si parlerà, inoltre, degli equilibri politici nel centrodestra a livello regionale e nazionale. Per seguire la trasmissione clicca qui.