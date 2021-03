Live streaming “On the news” | Speciale “Effetti del Covid sulla quotidianità in Calabria: le scelte di Spirlì”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle 16) nella quale sarà ospite il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, con il quale i conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano, interventi socio-culturali di Daniela Rabia) approfondiranno i diversi aspetti dell’emergenza sanitaria ed i suoi effetti sulla vita quotidiana. Saranno inoltre trattati i temi relativi al precariato, al ritardo di sviluppo ed alle prossime elezioni regionali. Fornirà il proprio contributo il dottor Vincenzo Damiani, soprattutto in riferimento alle misure di prevenzione e alla campagna vaccinale anti-Covid. Per seguire la trasmissione clicca qui.