LIVE STREAMING “ON THE NEWS” | SPECIALE “CRITICITÀ E POST-COVID: LA RIPARTENZA DELLA SCUOLA”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle 16), condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza con la regia di Marco Primerano, dedicata alla difficile ripartenza della scuola. Nel salotto virtuale della trasmissione lo psicoterapeuta Pino Iennarella ed il professor Luigi Vavalà approfondiranno, in finestre separate, l’aspetto psicologico del post-Covid e le difficoltà di una Istituzione soggetta, nel corso degli ultimi decenni, a diverse riforme che non si sono però rivelate capaci di aprire un reale collegamento con il mondo del lavoro e di creare, fino in fondo, delle coscienze critiche ed un sistema delle competenze in grado di valorizzare i talenti. Per seguire la trasmissione clicca qui.