Live streaming “On the news” | Speciale “Calabria Zona Rossa: implicazioni e risvolti per la comunità”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle ore 16) che vedrà come ospite il sindaco di Gerocarne e presidente del Gal “Terre Vibonesi” Vitaliano Papillo. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano, elaborati satirici di Sergio Gambino) si parlerà del nuovo lockdown della Calabria, dei rischi per la salute derivanti dalla diffusione del Covid e delle implicazioni per l’economia. Si farà inoltre riferimento al Piano Covid in Calabria e alla vicenda che ha visto al centro l’ormai ex commissario alla Sanità Saverio Cotticelli. Per seguire la trasmissione clicca qui.