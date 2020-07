LIVE STREAMING “ON THE NEWS” | SPECIALE “AVAL – IL VALORE DEL VOLONTARIATO”

Trasmettiamo in live streaming (a partire dalle 16) il programma “On the news”, condotto da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (con la regia di Marco Primerano), dedicato alla riflessione ed al sociale. Nella puntata di oggi saranno ospiti lo psicologo Pino Iennarella, che sviscererà il tema “la malinconia dei migliori anni”, ed il presidente dell’Aval Francesco Gallè, che illustrerà le attività dell’associazione ed analizzerà il significato ed il valore del volontariato. Per seguire la trasmissione clicca qui.