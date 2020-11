Live streaming “On the news” | Focus Covid “Effetti, prevenzione e gestione sanitaria”

La redazione di “On the news” offre un pomeriggio di approfondimento sul Covid e sulla gestione dell’emergenza sanitaria. Oggi, infatti, è prevista una doppia puntata: alle 15, nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano), il dottore Vincenzo Damiani svilupperà l’aspetto prettamente medico soffermandosi sugli effetti del Coronavirus, sui metodi di prevenzione e sull’organizzazione per il contenimento del contagio. Alle 16, il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro darà un’interpretazione sullo stato della sanità in Calabria e sull’istituto del commissariamento fornendo una valutazione sui percorsi adottati a livello regionale e nazionale. Per seguire le due puntate della trasmissione clicca qui.