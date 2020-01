Lite tra fratelli sfociata in omicidio a fucilate: i DETTAGLI del delitto

Nella tarda mattinata odierna, i militari della Stazione Carabinieri di Villa San Giovanni hanno arrestato Antonino Bellantone, 75enne di Villa San Giovanni, già noto alle forze dell’ordine, autore dell’omicidio del proprio fratello Giuseppe, 81 anni, nonché del tentato omicidio di un ulteriore fratello, Salvatore, 67 anni.

L’episodio si è verificato intorno alle 8:30 di oggi, nella frazione di Ferrito di Villa San Giovanni e, più specificamente, all’interno di un terreno agricolo in via Nazionale, in comproprietà tra i fratelli.

In particolare, i fratelli Giuseppe e Salvatore erano intenti a coltivare il terreno agricolo, quando Antonino Bellantone, posizionato in un terrapieno poco distante, ha esploso al loro indirizzo due colpi d’arma da fuoco con un fucile da caccia calibro 12, portato illegalmente.

Successivamente l’arrestato si è avvicinato ai due familiari, esplodendo altri due colpi d’arma da fuoco verso il proprio fratello Giuseppe, il quale è stato attinto in varie parti del corpo, decedendo sul posto. Salvatore Bellantone, centrato alla gamba sinistra ed alla clavicola sinistra, è stato successivamente trasportato agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria per le cure del caso prima di essere successivamente dimesso.

Immediato l’intervento dei Carabinieri che hanno bloccato il responsabile poco lontano dalla scena del crimine.

È tuttora in corso una serrata e scrupolosa attività investigativa, condotta mediante l’escussione di tutte le persone informate sui fatti e l’analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza ubicati nelle zone limitrofe al luogo del delitto.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa circondariale di Reggio Calabria – Arghillà, in attesa dell’udienza di convalida.