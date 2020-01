Ha preso il fucile da caccia ed ha cominciato a sparare contro i fratelli, uccidendo uno di essi.



Tragico epilogo per una lite in località Ferrito di Villa San Giovanni, dove a perdere la vita è stato un 81enne. I dissidi sono scoppiati per motivi di vicinato: le pretese relative ai confini hanno generato uno scontro divenuto insanabile.

Il 75enne responsabile dell’omicidio è finito in manette.