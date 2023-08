L’Italia: un Paese da valorizzare

L’Italia è un Paese ricco di tesori storici, culturali, artistici e naturali. Da nord a sud offre una straordinaria varietà di paesaggi, fonte inesauribile di ispirazione e meraviglia anche per i turisti più esigenti. Valorizzare i suoi territori è importante, non solo per preservare la loro bellezza senza tempo, ma anche per promuovere la crescita economica del nostro stivale.

Il turismo, infatti, può rappresentare un’opportunità unica per tutte le realtà locali italiane. Può, infatti, creare posti di lavoro e migliorare la qualità della vita di piccoli centri abitati e città. Ma come si fa a valorizzare un territorio? E quali sono i territori italiani sui quali investire maggiormente per incentivare il turismo?

Cominciamo dalla carta geografica

Rispondiamo al secondo quesito prendendo in mano una cartina politica dell’Italia. Se affianchiamo una tematica particolareggiata e ci procuriamo una buona lente di ingrandimento, avremo modo di analizzarla nei dettagli. In questo modo potremmo distinguere non solo il tipo di territorio che caratterizza ogni regione, ma anche i luoghi più rappresentativi in ognuna di esse.

Credo che se vi venisse chiesto di scegliere cosa visitare vi trovereste in grande imbarazzo. Tutti i territori italiani hanno le loro peculiarità, che li rendono unici e meravigliosi. Non ce n’è uno sul quale investire maggiormente, ma tanti da valorizzare, in modo da rendere unica l’esperienza di ogni turista che decide di visitare qualunque angolo del nostro bel Paese.

Come si valorizza un territorio?

Per valorizzare un territorio bisogna individuare i punti di forza che lo caratterizzano, ma anche quelli più deboli, in modo da trasformarli e renderli appetibili. Per farlo è necessario conoscere la zona a 360 gradi, e investire in modo sostenibile per evidenziarla e risolvere le sue criticità. Come fare? Dipende dalla situazione.

Se è vero che un castello ha il suo fascino, per esempio, è ancor più vero che rituffarsi nelle atmosfere di un tempo, con manifestazioni ed eventi culinari ad hoc, lo renderà ancora più interessante. Le spiagge, un lago, i fiumi sono di per sé meravigliosi, ma se curati e dotati di strutture non invasive che permettano a tutti di viverli al meglio diventano indimenticabili. Quindi per valorizzare un territorio è necessario, innanzitutto, prendersene cura, investire nelle giuste infrastrutture, valorizzare usi, costumi e prodotti locali.

Chi si deve occupare della valorizzazione di un territorio?

Solitamente sono le amministrazioni pubbliche locali a occuparsi della valorizzazione del proprio territorio. Per portare avanti i loro progetti si avvalgono della collaborazione con enti culturali, quali musei, biblioteche, ecc., con le imprese locali o con missioni che si rinnovano ogni giorno con le fondazioni FAI, nate per valorizzare il patrimonio italiano, storico, paesaggistico e naturalistico.

Pure le agenzie turistiche possono dare una mano per promuovere luoghi e attività, organizzando tour e pacchetti turistici che li includono. Ma anche i singoli cittadini possono valorizzare il proprio territorio, organizzando eventi di vario genere che mettano l’accento su un aspetto particolare di esso, condividendo sui diversi social foto e video che lo riguardano, tutelandolo in ogni maniera in modo da preservare la sua bellezza.

Fiere e convegni: un modo per mettere in evidenza i territori italiani

Per valorizzare i territori è necessario mettere in luce le loro criticità e trovare i modi di superarle. È questo che si fa nelle fiere e nei convegni, affrontare sfide per il futuro e la valorizzazione del territorio, come Serreinfestival. Sono solitamente organizzati da associazioni locali o regionali, per condividere il proprio lavoro e discutere sul da farsi per incentivare lo sviluppo sostenibile della zona.

È in tali sedi che spesso vengono stabiliti degli obiettivi da portare avanti per rendere sempre più inclusivi i progetti che riguardano le località interessate, in modo che tutti vi partecipino con entusiasmo. Una comunità impegnata nel rilancio del proprio territorio è quanto di meglio possa esserci per valorizzarlo.

L’Italia: il Paese dai mille volti

Mari cristallini, montagne, colline, boschi, parchi. E ancora città d’arte, siti archeologici, profumi e tradizioni. Questo e tanto altro è l’Italia. Valorizzare ogni suo angolo significa far vivere a chiunque ci metta piede esperienze che si porterà sempre dentro nel cuore.

Custodire i suoi tesori è compito di ogni cittadino. Rispettare i suoi territori equivale a rispettare la sua cultura variegata che incanta con musica e parole, specchio di un’identità unica che è d’obbligo preservare.