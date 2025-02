L’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno organizza un reading dedicato a Sharo Gambino

Al via le iniziative dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno per celebrare il centenario della nascita del noto giornalista e scrittore Sharo Gambino. Mercoledì 19 febbraio, dalle ore 10:30, nei locali dell’Istituto, si svolgerà “Cultura e coraggio: questioni dal Sud di Sharo Gambino”. L’iniziativa che rientra, tra l’altro, tra quelle promosse dall’edizione 2025 di “Libriamoci”, sarà un reading di brani tratti dai testi più rappresentativi dell’autore, accompagnato da musica e interamente curato dalle alunne e dagli alunni del triennio dell’istituto.

Scrupolosamente guidati dagli insegnanti, nei mesi scorsi le ragazze e i ragazzi si sono approcciati alla lettura, al commento e ad una rielaborazione de “Sole nero a Malifà”, “Fischia il sasso e Boccheciampe”.

Durante la mattinata, quindi, si avrà modo di entrare nelle pagine, nei sentimenti e nelle riflessioni di Gambino, autore che ha sempre posto al centro della propria narrazione uno sguardo franco e onesto della nostra Calabria, con note che si presentano sempre di estrema attualità.

Questa sarà solo il primo degli eventi in programma per il centenario: l’Istituto si sta già preparando, infatti, ad un evento enogastronomico sulla scia de “Venerdì e Domenica”, così come alla presentazione di altri volumi dell’autore e ad una mostra fotografica e archivistica, fruibile verosimilmente da maggio e per tutto il corso della prossima estate.