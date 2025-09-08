L’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno apre le porte ai nuovi studenti e promuove la “Giornata dell’Accoglienza”

L’inizio di un nuovo percorso scolastico è un momento carico di emozioni, aspettative e, talvolta, anche di timori. Per favorire un inserimento sereno e consapevole degli studenti neo-iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno dedica particolare attenzione all’organizzazione della “Giornata dell’Accoglienza”, un momento prezioso per iniziare a familiarizzare con la nuova realtà scolastica che li accompagnerà nel loro percorso formativo futuro.

L’incontro, rivolto agli studenti nuovi iscritti di tutti gli indirizzi e alle rispettive famiglie, si terrà giovedì 11 settembre 2025, alle ore 11:00, presso la sede centrale dell’Istituto in Via Vittorio Veneto. In tale occasione, i docenti responsabili presenteranno la composizione delle classi e illustreranno dettagliatamente l’offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026, fornendo, inoltre, preziose indicazioni sull’organizzazione della scuola e sui servizi a disposizione per garantire un inserimento sereno e motivante.

L’Istituto “Luigi Einaudi” conferma l’impegno nel creare un ambiente scolastico accogliente e attento alle esigenze degli studenti, ponendo al centro il benessere e la partecipazione attiva lungo tutto il percorso formativo quinquennale.

Il dirigente scolastico Antonino Ceravolo informa l’utenza che, conformemente alle delibere degli Organi collegiali, l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2025/2026 è fissato al 15 settembre alle ore 7:50.

La dirigenza e tutto il corpo docente attendono studenti e famiglie con entusiasmo e disponibilità per costruire insieme un anno scolastico ricco di crescita, apprendimento e successi.