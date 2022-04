L’Istituto Italiano di Criminologia invia al ministro Cartabia una proposta di modifica degli articoli 575 e 579 del Codice Penale

Nei giorni scorsi l’Istituto Italiano di Criminologia ha inviato una proposta di modifica del Codice Penale al ministro Cartabia. A renderlo noto è stato lo stesso rettore Saverio Fortunato ed i docenti delle cattedre giuridiche Elena Baldi, Fausto Malucchi e Marco Baroncini nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso l’aula magna dell’istituto vibonese.

Di seguito la proposta inviata al ministro:

L’art. 575 del codice penale prevede e punisce il delitto di omicidio e attualmente recita: «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno». La parola “uomo” andrebbe sostituita con quella di “persona”, nel rispetto della dignità di ognuno, senza distinzione di sesso anche solo lessicale, e anche dei principi fondamentali della legge penale. Il primo di essi è quello di legalità, consacrato a livello costituzionale dal secondo comma dell’art. 25 della nostra Carta Fondamentale: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Ancora più incisiva è la legge, ossia l’art. 1 del codice penale: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite». Da qui il brocardo latino: «Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege». Il principio di legalità è di così fondamentale importanza che si articola – s’insegna tradizionalmente – in quattro sotto-principi: 1) la riserva di legge; 2) la tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale; 3) l’irretroattività della legge penale; 4) il divieto di analogia in materia penale. Se, dunque, ogni reato deve essere previsto dalla legge in modo tassativo e non può ricorrersi all’interpretazione analogica per il divieto altrettanto tassativo imposto dall’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale1, non si può estendere, nel rispetto del principio di legalità, la parola “uomo” a quella di “donna”. Occorre, dunque, sostituirla con quella di “persona” e, peraltro, il delitto di omicidio di cui all’art. 575 c.p. è rubricato sotto il capo I del Titolo XII del codice stesso con riguardo, guarda caso, ai «Delitti contro la persona».

Non solo, ma la distinzione tra i due sessi è ben presente nel codice penale. Basti pensare, ad esempio, alla volontà del legislatore di introdurre, con il Decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21, il Capo I bis al Titolo XII dedicato unicamente ai «Delitti contro la maternità». Così l’art. 593 bis. Interruzione colposa di gravidanza: «Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza…». E subito di seguito l’art. 593 ter. Interruzione di gravidanza non consensuale: «Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna…». E’, dunque, ormai obsoleto, se non discriminatorio e finanche lesivo della parità e dignità della donna anche nel nudo e crudo testo della legge penale, il solo richiamo all’”uomo” nel delitto di omicidio di cui all’art. 575 c.p. Ancora più esplicito per il delitto di omicidio del consenziente previsto dall’art. 579 dello stesso codice penale: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui…». Giusto l’art. 3 della Costituzione, per cui: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso», ci impone di rimuovere quel refuso maschilista – non vi è altro termine – sia dall’art. 575 sia dall’art. 579 del codice penale, emendandolo con il termine “persona”.