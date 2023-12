L’Istituto Comprensivo di Fabrizia perde l’autonomia scolastica, il Comitato Genitori: “Disattesi gli stessi criteri regionali”

“È di pochi giorni fa l’approvazione da parte della Regione Calabria del piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2024/25 che prevedeva in un’ottica di razionalizzazione della rete scolastica la riduzione di un cospicuo numero di autonomie scolastiche calabresi – nello specifico la riduzione di ben 79 – e non tardano ad arrivare congratulazioni e plausi verso la Giunta Regionale in carica che, secondo quanto voluto dal Governo, è riuscita ad approvare il tanto atteso dimensionamento scolastico anche in Calabria ove, la data dell’ultimo dimensionamento risultava risalire all’ormai lontano anno 2012, Il tutto nel rispetto, secondo quanto si legge dei vari articoli e testate giornalistiche diffuse ovunque, dei criteri posti a tutela e salvaguardia delle aree interne”.

Parte da queste premesse il Comitato genitori dell’Istituto comprensivo di Fabrizia che esprime il proprio disappunto per l’andamento della vicenda.

“Ed è proprio questo – sostiene il Comitato – che indigna particolarmente quella parte dei calabresi che ancora una volta debbono fare i conti con la ‘cattiva politica’ e/o ‘mala gaestio’ della res publica, spesso e volentieri incapace di tutelare quelle aree particolarmente bisognevoli di tutele, penalizzate, oltre che per collocazione geografica, anche perché spesso mercé di continui tagli e/o cattiva gestione politico-amministrativa”.

Emerge dunque “l’indignazione contro l’approvazione del Piano regionale del dimensionamento scolastico 2024/25 poiché proprio in base all’approvazione di tale piano l’Istituto si trova a subire ingiustamente la perdita della propria autonomia divenendo da ente autonomo, ente subordinato accorpato all’Istituto Comprensivo ‘Azaria Tedeschi’ del Comune di Serra San Bruno”.

Il Comitato Genitori dell’I.C. di Fabrizia condanna “con forza l’approvazione del piano in questione, evidenziando come il piano varato dalla Provincia di Vibo Valentia, tra l’altro approvato (nel caso I.C. Fabrizia), anche a livello regionale senza alcuna modifica rispetto a quello provinciale vibonese, risulta contrario agli stessi criteri e/o linee guida, indicate a monte dalla stessa Giunta regionale calabrese, come criteri di riferimento da osservare e/o rispettare al fine di evitare che il progetto finale del dimensionamento determinasse lo spopolamento e l’arretratezza culturale oltre che economica di tutti quei territori già particolarmente compromessi, deboli sia economicamente che culturalmente”.

Il Comitato denunciante ricorda, infatti, “quanto la stessa Regione Calabria affermava al punto 3.1.1., dal Titolo ‘Criteri generali per la programmazione della rete scolastica delle Istituzioni scolastiche’ di cui agli ‘Indirizzi regionali per la definizione della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa’, approvati dalla Giunta della Regione Calabria, con Deliberazione n. 336 nella Seduta del 21 Luglio 2023, ove, si leggeva che, nelle aree scarsamente popolate, periferiche, che si caratterizzavano per condizioni di particolare isolamento, era possibile costituire/mantenere autonomie scolastiche con numero di 600 alunni, ed ancora che, in virtù di un criterio compensativo, era tra l’altro possibile mantenere/costituire autonomie con un numero inferiore a 600 alunni in realtà particolarmente critiche ovverosia in territori particolarmente fragili dal punto di vista economico-sociale, isolati ed inaccessibili”.

Il Comitato Genitori I.C. Fabrizia, inoltre, specifica che “sempre in seno ai ‘Criteri generali per la programmazione della rete scolastica delle Istituzioni scolastiche’ di cui agli ‘Indirizzi regionali per la definizione della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa’ la Regione Calabria riteneva opportuno riconoscere maggiore tutela ai PES montani, ossia ai punti di erogazione del servizio scolastico montano, procedendo sul punto a specificare che un punto di erogazione del servizio montano poteva ritenersi tale quando : 1) il PES si collocava ad almeno 600 mt rispetto al livello del mare; 2) il PES che erogava la medesima offerta formativa si trovava a più di 10 Km di distanza”.

“Ebbene, alla luce di tutto quanto, ed avendo appreso il mantenimento dell’autonomia scolastica in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro come ad esempio Badolato (presidio scolastico con 300 alunni) poiché considerato territorio debole, disagiato, fragile-dal punto di vista economico-sociale e comunque compendio dei criteri deroga la cui presenza consentiva il mantenimento di autonomie con un numero inferiore a 600 alunni, autonomia invece negata all’I.C. di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace”, il Comitato Genitori I.C. Fabrizia ritiene che “il Piano del dimensionamento scolastico approvato dalla Giunta regionale tutto ha fatto tranne che garantire e salvaguardare tutte le aree interne, tenendo in debita considerazione in presenza di più aree interne da tutelare, anche gli elementi di criticità di ognuna delle aree oggetto di valutazione, diffuse sul territorio calabrese disattendendo, al fuori di ogni logica, gli stessi criteri e/o linee guida indicate proprio per la salvaguardia dei territori già isolati e geograficamente penalizzati”.

Sul punto infatti il Comitato genitori segnala che “se i criteri deroga posti a tutela delle aree interne, periferiche, disagiate, isolate, fossero stati rispettati nella valutazione dell’I.C. Fabrizia, Mongiana e Nardodipace tale Istituto avrebbe certamente mantenuto la propria identità ed autonomia amministrativa per essere esso certamente compendio di tutte le circostanze normativamente previste per consentire l’attuazione automatica della deroga all’accorpamento suo all’istituto accorpante ossia all’Istituto ‘Azaria Tedeschi’ di Serra San Bruno”.

Il Comitato segnala infine “a riprova dell’errore abnorme commesso nel caso specifico per l’I.C. Fabrizia la stessa classificazione ISTAT dei territori interessati (Fabrizia, Mongiana e Nardodipace) sottolineando infatti come tali paesi oltre ad essere dei paesi interni, difficilmente percorribili, montani poiché situati ad oltre 600 metri rispetto al livello del mare, risultano, inoltre, sempre per collocazione geografica, come paesi periferici Fabrizia e Mongiana e come paese ultra-periferico il Comune di Nardodipace specificando quindi che così come di fatti avvenuto in altri paesi del Cosentino – nello specifico sia nel paese di Longobucco sia in quello di Bocchigliero, che proprio perché qualificati rispettivamente come periferico ed ultra-periferico, erano riusciti a mantenere la propria autonomia – anche per l’I.C. Fabrizia sarebbe bastata la sola esatta qualificazione dei territori interessati per scongiurare il fenomeno del dimensionamento”.

Conseguentemente, il Comitato, alla luce di tutto ciò, pretende “tutela” e chiede a gran voce che “gli enti responsabili tutti facciano un passo indietro su quanto ingiustamente deliberato poiché tra l’altro contrario ai criteri di riferimento e linee guida dettate e approvate dallo stesso organo deliberante”.