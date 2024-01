L’Istituto Comprensivo di Fabrizia mantiene l’autonomia, Lo Schiavo:”Dimostrazione di responsabilità politica”

“Apprendo con soddisfazione del voto favorevole da parte del Consiglio provinciale di Vibo Valentia per il mantenimento dell’autonomia scolastica dell’Istituto comprensivo di Fabrizia, espresso nell’ambito della rimodulazione del Piano di dimensionamento scolastico che ha consentito al territorio provinciale di recuperare una dirigenza, grazie alla deroga prevista dal Decreto Milleproroghe.

È una scelta, quella operata dall’assemblea provinciale, che va nella direzione che io stesso avevo auspicato per una maggiore garanzia del diritto allo studio nell’area geograficamente più svantaggiata della provincia, dove più nefasti risulterebbero gli effetti dei tagli al sistema della scuola pubblica. Ed è una dimostrazione di sensibilità e di responsabilità anche politica, da parte dei consiglieri chiamati a determinarsi sul punto, rispetto alle sorti delle aree interne della regione che già conoscono importanti fenomeni di spopolamento e di marginalità. A loro, quindi, va il mio plauso per aver colto l’importanza della questione, così come non posso che ringraziare i comitati dei genitori e i sindaci dell’area delle Serre vibonesi che fin dal primo momento si sono battuti per tutelare l’autonomia scolastica”.

Così il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti, sul voto del Consiglio provinciale di Vibo Valentia che si è determinato a favore del mantenimento dell’autonomia scolastica dell’Istituto comprensivo di Fabrizia.