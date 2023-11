L’Istituto comprensibile di Fabrizia si batte per l’eliminazione della violenza contro le donne

Si è svolto presso il Museo delle Ferriere di Mongiana il convegno nella “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, organizzato dall’Istituto comprensivo di Fabrizia. Un evento volto a sensibilizzare le giovani generazioni sull’aberrante fenomeno della violenza di genere. “Un fallimento per la nostra società, un’emergenza socio-culturale-educativa”, come l’ha definita la dirigente scolastica Maria Carmen Aloi che, prima di passare la parola ai relatori, ha evidenziato il delicato ruolo della scuola che, insieme alle famiglie, deve farsi promotrice di dialogo e senso delle regole.

Il vicesindaco di Fabrizia Vincenzo Costa e il sindaco di Mongiana, Francesco Angilletta, nel porgere i loro saluti, hanno evidenziato anch’essi la necessità di estirpare la violenza contro le donne a partire dai banchi di scuola. Ai saluti del maresciallo Agostino Modafferi ha fatto seguito l’intervento di Anna Grillo, docente e scrittrice, autrice del libro “Tremuli sogni all’alba”, una raccolta di undici racconti che mettono al centro la donna e il suo ruolo all’interno della società calabrese della prima metà del Novecento. Un ruolo determinante nell’economia della famiglia dell’epoca, certo, ma caratterizzato dal silenzio di chi ha già colto il “ruolo” trasmessole da generazioni.

Lo psicologo Giuseppe Iennarella, dopo essersi rivolto agli studenti in particolare evidenziando le statistiche che, nel mondo dell’istruzione obbligatoria almeno, vedono in netta supremazia le donne, ha richiamato l’attenzione sulla consapevolezza delle proprie emozioni, affinché si sia più maturi nel rispetto delle altrui scelte personali. Il maresciallo dei Carabinieri, Giovanni Iovine, referente della rete di monitoraggio nazionale per la violenza di genere, ha evidenziato come in realtà non esista una violenza di genere a senso unico, ma esistono solo vittime vulnerabili. Forte il suo appello a rivolgersi alle forze dell’ordine ai primi segnali di violenza, ben illustrati in un breve videomessaggio dalla dottoressa Maria Rosa Moscato, assistente sociale, che ha illustrato i vari tipi di violenza e come fare per chiedere aiuto. La professoressa Angela Varì si è concentrata sugli stereotipi che, ancora oggi, segnano purtroppo il rapporto tra uomo e donna e che andrebbero estirpati partendo dal linguaggio.

Molto atteso e commovente è stato l’intervento dell’ospite forse più atteso: Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, l’imprenditrice calabrese brutalmente assassinata nel 2016. Vincenzo ha raccontato la drammaticità dei momenti che hanno preceduto e seguito questo efferato crimine, eseguito per dare un esempio alle giovani generazioni e a chi, come Maria, voglia vivere nella libertà, nella voglia di essere indipendente, di essere donna. A Vincenzo Chindamo l’Istituto comprensivo ha riconosciuto una targa in riconoscimento per il suo essere testimone e portavoce di Maria, che ci parla ancora con il suo sorriso, che si fa gioco della ‘ndrangheta e della sua subcultura di violenza e indifferenza.

Tra i vari interventi, si sono alternati i ragazzi dei vari plessi dell’Istituto comprensivo che hanno proposto le loro attività sul tema, egregiamente guidati dalle professoresse Nensy Rachiele, Chiara Scopacasa e Antonella Daniele.