Liste d’attesa troppo lunghe nel Vibonese, Insardà: “Soluzioni o sarà mobilitazione”

Il segretario provinciale del Pd di Vibo Valentia, Enzo Insardà, ha inviato una missiva al ministro della Salute Roberto Speranza, al presidente della Regione Calabria Jole Santelli, al commissario della Sanità Saverio Cotticelli, al commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano e al presidente della Conferenza dei sindaci Maria Limardo per illustrare le proposte elaborate in riferimento alle risorse aggiuntive relative al Sistema sanitario.

Insardà sottolinea “la problematica delle ‘Liste d’attesa’” sostenendo che “tale fenomeno assume caratteristiche di vera criticità sia per l’accumulo delle prestazioni non erogate a seguito della chiusura per Coronavirus (oltre 17.000 prestazioni non evase) sia per i lunghissimi tempi di attesa. Tutto ciò – spiega – avviene senza registrare decisioni appropriate nonostante il nuovo Piano nazionale per il Governo delle liste d’attesa 2019/2021 che stabilisce i tempi massimi per le 69 prestazioni elencate nel (PNGL). Dobbiamo purtroppo denunciare che tale situazione provoca enormi disagi per i cittadini a danno del Sistema sanitario pubblico e a vantaggio delle strutture private alle quali i cittadini sono costretti a rivolgersi”.

L’auspicio che ci sia “un necessario confronto collaborativo al fine di poter individuare soluzioni utili atte ad affrontare e superare tale deleteria criticità” è accompagnato da un avvertimento: “in assenza di risposte adeguate e appropriate, saranno intraprese apposite iniziative di mobilitazione unitamente ad altre possibili azioni coerenti in ogni sede competente”.