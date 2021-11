L’ira di Angela Marcianò contro l’Amministrazione Falcomatà: “Villa San Giuseppe e Paterriti sono in ginocchio, alzatevi dalle poltrone che occupate indegnamente”

Villa San Giuseppe e Paterriti sono in ginocchio, e non sono – incalza sdegnata Angela Marcianò – due casi isolati, ma due esempi clamorosi di come sia ridotta Reggio Calabria. Perdite idriche ovunque, strade distrutte e mancanza di acqua nei rubinetti.



“Soltanto stamattina – rivela la docente universitaria presidente del Movimento civico ‘Impegno e Identità’ – ho ricevuto decine di foto, video e richieste di aiuto anche da anziani e familiari di disabili allettati che vivono la mancanza di acqua in casa come un dramma nel dramma. Voglio urlare ai signori amministratori: alzatevi dalle poltrone che occupate indegnamente!

I politici devono stare per strada ad ascoltare i bisogni delle persone e un attimo dopo negli uffici, accanto ai dirigenti per programmare, chiedere interventi e pretendere che questi ultimi siano seri e risolutivi.

Finitela di elargire soldi pubblici senza preoccuparvi di controllare la correttezza dei lavori eseguiti”.

“Chi non si impegna a migliorare le condizioni di vita della propria comunità ( anzi assiste passivamente da anni al peggioramento di tutti i servizi pubblici essenziali) ne offende ogni giorno la dignità e non può ritenersi degno – è la sentenza definitiva pronunciata da Angela Marcianò – di rappresentarla.