Linea Verde torna in Calabria: su Rai 1 alle 12,20 per raccontare la regione attraverso i prodotti enogastronomici

“Ripartono i programmi sulla televisione nazionale che hanno come oggetto la nostra regione raccontata attraverso i prodotti enogastronomici. In questo caso si tratta della trasmissione di Rai1 Linea Verde, la prima di una serie di puntate, che andrà in onda oggi alle 12,20. Il programma condotto da Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi, porterà all’evidenza nazionale il nostro sistema agricolo ed agroalimentare che sta crescendo moltissimo e lo combineranno, come in altre occasioni, con un territorio straordinario, culla della civiltà della Magna Graecia. Oggi le telecamere saranno, infatti nell’area arbereshe della Sibaritide, anche al Parco archeologico di Sibari, e dedicheranno la puntata principalmente alla raccolta delle olive valorizzeremo il nostro olio extravergine insieme ad altri prodotti del nostro territorio come le clementine, i kiwi, il cedro.



I protagonisti di questa puntata racconteranno non solo questi prodotti ma anche un territorio che sicuramente merita di essere esplorato e visitato”.

Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, annunciando la puntata di oggi di Linea Verde, realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria, dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.