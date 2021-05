“Linea Verde” torna a Serra San Bruno: giovedì arriva Peppone

Le telecamere di “Linea verde” – il programma di Rai Uno che pone l’attenzione sul territorio italiano e sulle sue eccellenze con particolare riferimento all’agricoltura ed alle specialità enogastronomiche – saranno presenti nella giornata di giovedì a Serra San Bruno.

Nella città della Certosa giungerà l’inviato Peppone (Giuseppe Calabrese) che racconterà l’affascinante tradizione della produzione del carbone, soffermandosi sulla formazione e sull’alimentazione delle carbonaie (“scarazzi”), ed i metodi di raccolta, lavorazione e degustazione dei funghi insieme al rappresentante di “Serfunghi” Luigi Calabretta.

Sullo sfondo, ci sarà spazio per la millenaria storia serrese, per il patrimonio ecologico ed ambientale e per le dinamiche sociali e culturali di questo fazzoletto di Calabria.

La puntata – salvo eventuali cambiamenti di palinsesto – dovrebbe essere trasmessa il 20 giugno.

Non si tratta del primo focus di “Linea Verde” su Serra: il 7 dicembre 2017 la conduttrice Daniela Ferolla mise in evidenza la spettacolarità dei boschi di Santa Maria (leggi qui).