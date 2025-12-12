“Linea Verde” in Calabria: domenica 14 dicembre alle 12.20 su Rai 1

Alla scoperta della storia, delle tradizioni e delle tipicità della provincia di Catanzaro. Domenica 14 dicembre alle 12.20, Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi portano le telecamere di “Linea Verde” in Calabria.

La puntata è realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

L’olio, gli agrumi e la “restanza” tra i temi dell’appuntamento di Rai 1.

Se Peppone intervista l’antropologo Vito Teti sul rapporto tra comunità, luoghi e memoria, Fabio Gallo incontra giovani imprenditori agricoli, artigiani e custodi del territorio che hanno deciso di restare o di tornare in Calabria per portare avanti antiche tradizioni familiari.

Al centro della puntata l’olio extra vergine d’oliva, l’oro verde della Calabria, la coltivazione degli agrumi, dei grani antichi italiani e degli ulivi secolari.

A visitare la Riserva naturale delle Valli Cupe, partendo dal borgo di Sersale, è Margherita Granbassi.

Gran finale a Lamezia Terme, per celebrare i prodotti tipici del territorio.