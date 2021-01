L’importanza sociale, storica e culturale di Sharo Gambino: sabato il focus di “On the news”

Il lascito socio-culturale di Sharo Gambino costituisce un elemento fondamentale per il patrimonio storico di Serra San Bruno. Per valorizzare la figura dello scrittore e giornalista l’Amministrazione comunale ha inteso inserire l’archivio di Gambino, che la famiglia ha concesso in comodato d’uso gratuito, in un’apposita sezione del museo. Di questo percorso di “rilancio culturale” e di “recupero della memoria” si occuperà “On the news” nella puntata che sarà trasmessa sabato, a partire dalle 16, sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) ci saranno il consigliere con delega allo spettacolo, al turismo, al patrimonio culturale ed al commercio Raffaele Andrea Pisani ed il figlio del compianto scrittore, Sergio Gambino (oggi apprezzato artigiano e vignettista).