L’impatto fatale ed il destino improvviso: l’indicibile sofferenza della comunità serrese per la perdita di Lucia, Salvatore e Domenico

La comunità di Serra San Bruno è sconvolta per l’incidente che ha strappato alla vita tre giovani sulle strade calabresi. Sull’asfalto della statale 682 Jonio-Tirreno, a Gioiosa Jonica, hanno lasciato sogni e speranze, per l’immenso dolore dei familiari. Lucia Vellone (28 anni), il marito Salvatore Primerano (37 anni) e l’amico Domenico Massa (44 anni). Nel fatale impatto con un autobus hanno visto stroncata la loro esistenza. Non hanno avuto nemmeno il tempo per un messaggio d’addio, per un abbraccio che trasmettesse calore a coloro i quali hanno provato per loro affetto, per un bacio sulla guancia dei loro bambini. Si trovavano in terra reggina perché, in attesa di un intervento, Lucia doveva svolgere le visite preparatorie. Ma in quella sala operatoria la giovane donna non ci entrerà mai. Insieme ai due coniugi, c’era Domenico, un amico che era stato accolto come un fratello, tanto da far parte integrante del loro percorso. Il pensiero di tutti va ai due figli della coppia che dovranno crescere senza genitori in un angolo di Calabria già di per sé difficile, dove costruire un futuro è sempre un’impresa. Ce la faranno, perché i loro genitori li accompagneranno con lo spirito nei loro passi. Ce la faranno perché Serra San Bruno non permetterà che restino soli. La terribile notizia si è rapidamente diffusa nella città della Certosa: impossibile per i serresi non piangere per la perdita di tre giovani amati e rispettati, non rimanere con un groppo in gola pensando ad un destino che si materializza in un attimo e non dà scampo. Particolarmente provato il sindaco Alfredo Barillari, che a stento, per via della commozione, è riuscito brevemente a commentare: “è una tragedia devastante – ha affermato – che lascia attoniti, con il cuore spezzato. In questo momento, non ci sono parole che possano esprimere l’angoscia e la tristezza. In segno di cordoglio, vicinanza e solidarietà, la comunità si stringerà nel lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto”. Per Serra è il momento della sofferenza, della riflessione, del rispetto, del silenzio.