“Non sarebbe un problema se Milan e Inter giocassero fuori dalla Lombardia. Poi non sono la proprietà delle società, ma se si gioca a Reggio Calabria invece che a Milano non sarebbe un problema”.

E’ l’idea avanzata da Matteo Salvini nel corso della trasmissione “La politica nel pallone” in onda su Gr Parlamento.

“Dove, come e quando sarebbe l’ultimo dei problemi: il problema è mantenere in vita il calcio, che tiene in vita tutto lo sport italiano”.