L’idea di Bombino: “Piano straordinario per ripartire dal turismo responsabile”

“Si rafforza sempre di più – è la premessa di una ampia riflessione offerta dal professor Giuseppe Bombino – l’idea di un imminente graduale ‘ritorno alla normalità’.



La base geografica della ‘ripartenza, probabilmente, avrà un assetto variabile.

La risposta epidemiologica del Sud, della Calabria, ed in particolare di Reggio, è stata più efficace. Intanto lo dicono i numeri; poi, sarà la scienza a spiegarci i rapporti di causa-effetto!

Resta lacerato, tuttavia, il già esile tessuto produttivo della nostra Città, reso ancor più debole dall’assenza, in questi ultimi anni, di una strategia politica.

Occorre studiare le modalità della ‘ripresa’, prevederne i tempi, individuare i settori e gli ambiti, con responsabilità e prudenza”.

“La Cultura, la Natura e il Paesaggio, dallo Stretto all’Aspromonte, sono i nostri principali fattori produttivi e costituiscono – rammenta il professore, già presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte – gli elementi eletti della filiera del turismo culturale ed esperienziale, naturalistico e balneare, in cui vengono spontaneamente integrate le componenti materiali ed immateriali del patrimonio storico, artistico e archeologico diffuso, dell’esclusivo sistema costa-montagna, delle identità eno-grastronomiche e dell’agricoltura.

Sono questi i settori in cui è ragionevole avviare azioni di sostegno alla nostra economia; inoltre, essendo una proposta di turismo ‘responsabile’, ‘lento’ e ‘non massivo’, ben si presta alla ‘sperimentazione’ di attività e di comportamenti compatibili con l’esigenza di contenere il residuo rischio di contagio. Anche le peculiarità del contesto territoriale-paesaggistico e la tipologia delle attività ricettive partecipano a questa opportunità: è la nuova frontiera dell’undertourism che, peraltro, coniugando le ragioni sanitarie ai benefici psicologici, avrà un ruolo determinante per rientrare nella ‘normalità’.

Il Sindaco proponga Reggio come Città ‘pilota’.

Convochi gli Enti, le Confederazioni e le Associazioni di categoria, le Guide turistiche, culturali ed escursionistiche, i rappresentanti del sistema ricettivo convenzionale e diffuso, dei B&B, e crei una piattaforma da sottoporre al Governo”.

D’altra parte, è stata più volte richiamata l’urgenza e la necessità – ricorda in conclusione Bombino – di avviare i cantieri delle opere pubbliche, gli interventi e i servizi immediatamente eseguibili.

Ora è il tempo della responsabilità amministrativa. E’ il momento di agire con serietà e fermezza. Perché non prepararsi al dopo significa procurarsi un’altra emergenza e nuove ferite da curare”.