Liceo Sportivo e passione amaranto: la Domotek Volley all’Istituto “Nostro Repaci” di Villa San Giovanni

Sport, passione e valori condivisi: sono questi gli ingredienti dell’incontro tra gli alunni dell’Istituto Nostro Repaci di Villa San Giovanni – un’eccellenza del territorio con lo status di Liceo Sportivo – e i pallavolisti della Domotek Volley, la squadra reggina protagonista del campionato nazionale di Serie A3.

Ad incontrare i giovani studenti una rappresentanza di atleti di primo piano del club reggino: lo schiacciatore Enrico Lazzaretto, il nuovo centrale Luca Presta, ed i giovani Francesco Ciaramita e Simone Rigirozzo, accompagnati dal Direttore Generale della società, l’avvocato Marco Tullio Martino.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione avviato tra la Domotek Volley e il mondo della scuola, che prevede convenzioni con abbonamenti agevolati per gli adulti e ingressi gratuiti per i bambini, con l’obiettivo di avvicinare le famiglie al mondo della pallavolo e ai suoi valori positivi.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di interagire direttamente con i giocatori, ponendo domande e ascoltando le loro storie di impegno, sacrificio e passione. Nella palestra dell’istituto studenti e atleti si sono sfidati in una partita amichevole, tra bagher, schiacciate e palleggi, trasformando la lezione in una festa dello sport.

Preziosa è stata la collaborazione della Dirigente Scolastica Maristella Spezzano e del professor Santi La Fauci.

Il tour “scolastico” dei pallavolisti di mister Polimeni è appena iniziato e promette nuove tappe.

L’attenzione si sposta ora al PalaCalafiore dove la Domotek domenica alle 18 sarà impegnata nel primo match casalingo, avversaria la BCC Tecbus Castellana Grotte.

