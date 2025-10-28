Liceo Classico “Gioacchino da Fiore”, sopralluogo della presidente Succurro sul cantiere dei lavori di adeguamento sismico

Proseguono gli interventi della Provincia di Cosenza per la sicurezza e la modernizzazione delle scuole.

Stamani la presidente Rosaria Succurro ha effettuato un sopralluogo al Liceo Classico “Gioacchino da Fiore” di Rende, dove sono in corso i lavori di adeguamento sismico finanziati con fondi Pnrr per un importo complessivo di 3,5 milioni di euro.



Seguito dal Dirigente del Settore Edilizia, Gianni Amelio, dal Rup Enrico Naccarato e dal Direttore dei lavori, Michele Fida, l’intervento è completo all’85 per cento. Le opere strutturali sono già ultimate, mentre si stanno completando le finiture interne ed esterne.

«La sicurezza degli studenti e del personale scolastico è una priorità assoluta della Provincia di Cosenza», ha dichiarato la Presidente Rosaria Succurro. «Con questo intervento – ha aggiunto – restituiamo alla comunità di Rende un edificio rinnovato per intero, efficiente, accessibile e sicuro. È un risultato che conferma la nostra linea d’azione: investire convintamente nella qualità dell’edilizia scolastica in tutti i territori della provincia».

Negli ultimi anni la Provincia di Cosenza ha avviato e portato a compimento, sotto la guida di Succurro, numerosi cantieri per la riqualificazione e l’adeguamento sismico degli istituti scolastici, con l’obiettivo di garantire ambienti moderni, sostenibili e conformi alle più rigorose norme di sicurezza.

«L’impegno continua. Stiamo lavorando – ha concluso la Presidente – in sinergia con i tecnici e con i Dirigenti scolastici per completare tutti i progetti del Pnrr e consegnare agli studenti edifici all’altezza delle loro aspettative e dei tempi che viviamo».