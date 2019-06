Liceo Berto di Vibo, Lebrino (PSI) chiede di non spegnere i riflettori sulla futura collocazione

Dopo l’intervento di mediazione del prefetto di Vibo, Dottor Zito , viene scongiurato per un anno il trasferimento e quindi lo smembramento del liceo scientifico Berto .



“Una buona notizia” – commenta il segretario provinciale del PSI e membro della direzione nazionale Gian Maria Lebrino – “Ma non basta. Le parti in causa , con a capo la Provincia , devono impegnarsi sin da ora a trovare una soluzione definitiva altrimenti fra un anno ci troveremo nella medesima situazione”. Lebrino vuole che l’attenzione verso la collocazione definitiva del liceo scientifico vibonese rimanga puntata non solo per la rinomata eccellenza scolastica che il liceo Berto rappresenta, ma anche “perché è importante dotare i nostri studenti, che saranno la futura classe dirigente e i futuri professionisti del nostro territorio , delle migliori strutture per offrire un’adeguata offerta formativa e strutturale”.