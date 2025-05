“Liberamente” presente all’iniziativa “Sanità, Calabria alza la testa”

Il movimento civico “Liberamente” risponde presente all’iniziativa “Sanità, Calabria alza la testa” che avrà luogo domani pomeriggio presso la Prefettura di Catanzaro per “difendere la piena operatività dell’ospedale ‘San Bruno’ e per rivendicare il diritto alla salute degli abitanti del comprensorio delle Serre”.

“Continuiamo a chiedere attenzione – sostengono gli esponenti del movimento – per i temi della sanità provinciale e, ancora una volta, l’attuazione dei DCA di marzo e novembre 2024 che prevedevano per il nosocomio serrese l’attivazione di 5 posti in Day surgery, di 10 posti aggiuntivi di Medicina interna (per un totale di 30 posti) e l’apertura del reparto di Riabilitazione con 20 posti, il tutto corredato da un’opportuna dotazione di personale”.