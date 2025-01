L’ex Kursaal passa al Parco delle Serre: al via un progetto di rinascita

Il commissario straordinario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo, esprime la sua profonda soddisfazione per la recente delibera della Giunta regionale n. 772/2024, che concede in comodato d’uso gratuito all’Ente Parco l’immobile noto come “Kursaal”, situato nel Comune di Serra San Bruno.

“Questa delibera – afferma Grillo – rappresenta un’opportunità preziosa per il Parco delle Serre e per l’intero territorio” perché “ilKursaal, grazie alla sua posizione strategica e alle sue potenzialità, potrà diventare un centro di riferimento per attività culturali, sociali e turistiche, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale dell’intera area e della Calabria”.

Grillo manifesta un sentito ringraziamento al presidente Roberto Occhiuto per “la sua innovativa visione di sviluppo della Calabria”, che comporta “un turismo non più settoriale ma organico, che si basa su un approccio integrato e sostenibile, volto alla valorizzazione delle risorse locali e alla connessione tra aree interne e costiere”.

“Questa azione concreta – prosegue Grillo – dimostra la volontà di sviluppare realmente la Calabria, e ringrazio la Giunta regionale per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro territorio e per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio antropico storico-culturale del Parco delle Serre. Questa collaborazione evidenzia la forte sinergia tra Regione e Parco, fondamentale per la realizzazione di progetti significativi come questo”.

Grillo sottolinea che non si tratta di un semplice annuncio, ma di un intervento già finanziato con fondi PR 2021/2027 per 1,6 milioni di euro: “con grande soddisfazione posso affermare che i lavori saranno appaltati entro il 2025”.

Il Parco delle Serre si impegna a realizzare un progetto di recupero e riqualificazione del Kursaal, creando un centro visite e un museo della biodiversità e della cultura locale. Saranno allestite esposizioni tematiche che illustrano la biodiversità, con un focus su specie endemiche e minacciate, garantendo la fruibilità per la collettività e valorizzando il Kursaal come luogo di cultura e aggregazione.

Inoltre, saranno sviluppati programmi educativi per scuole e le università con l’uso degli strumenti più innovativi offerti dalla realtà aumentata e dall’intelligenza artificiale; con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della biodiversità, la storia e la cultura locale, saranno organizzati grandi eventi, workshop e conferenze per coinvolgere il pubblico e gli esperti del settore.

Grillo propone poi una rielaborazione del concetto, con un linguaggio più chiaro e incisivo: “il Kursaal diventerà un punto di riferimento per il Parco delle Serre, un luogo di incontro e di scambio aperto ai 26 borghi che già ne fanno parte e a quelli che si uniranno presto. Ospiterà eventi culturali, mostre, attività educative e di sensibilizzazione ambientale, diventando un fulcro di modernità e innovazione. Questo progetto – conclude – contribuirà a consolidare il Parco come modello ideale per un turismo sostenibile, valorizzando la dorsale delle Serre e il suo patrimonio unico. Il Kursaal diventerà un motore di sviluppo per l’intero territorio, promuovendo la cultura, la biodiversità e la bellezza di questa straordinaria area”.