Lettera aperta di “Ancora Italia” al vicesindaco Perna su “aspetti etici e morali che non godono di attenzione al Comune di Reggio”

Di seguito il testo integrale della lettera aperta che Giuseppe Modafferi, Coordinatore regionale di Ancora Italia ha trasmesso al vicesindaco di Reggio Calabria, professor Tonino Perna.

Egregio Professore Perna,

Le scriviamo per metterLa a conoscenza e sensibilizzarLa su una serie di aspetti etici e morali che pare non godano di particolare attenzione a Palazzo San Giorgio, auspicando un suo autorevole intervento per ricondurre le attività nei rassicuranti argini della Morale e della Giustizia. Per una sana ed efficace amministrazione è necessario rifarsi, prima che al principio della legalità, a quello della moralità. La giustizia ha i suoi tempi, le sue fasi d’indagine e processuali, ogni cittadino/amministratore ha diritto a tre gradi di giudizio e ad essere ritenuto innocente sino ad una sentenza definitiva; i tempi della giustizia non sono brevi, in media un processo penale nei tre gradi dura, se va bene, 5 anni, ne è esempio la triste vicenda dell´Hotel Miramare, per fatti accaduti nel 2016 ad oggi – 2021 – ancora non c´è nemmeno la sentenza di primo grado.

Ma, al di là della qualificazione giuridica di un fatto come legittimo, diversa è la sua considerazione sul piano della moralità. Nella storia politica italiana ed europea vi sono vari esempi di atti e/o comportamenti che pur essendo legittimi sono apparsi immorali ed hanno determinato il politico di turno alle dimissioni: ministro tedesco accetta invito a cena da banca privata, ministro inglese usa carta di credito per acquisti personali, Governatore regione Lazio a cena con transessuale, ecc.

Una persona che si assume la responsabilità di amministrare la Cosa Pubblica ed ottiene la fiducia dei cittadini prima che agire nell’ambito delle leggi ha l’obbligo di seguire una linea di condotta ineccepibile. Nei casi contestati a Reggio Calabria a vari personaggi dell’attuale maggioranza i fatti commessi sono evidenti, anche per ammissione dei diretti interessati, e se il soggetto coinvolto fosse animato da spirito di servizio dovrebbe spontaneamente mettersi da parte; un’azione immorale lede il rapporto di fiducia con i cittadini limitando la forza politica necessaria per poter ben amministrare.

Berlinguer pose particolare enfasi all’aspetto della “questione morale” tant’è che nel 1981 diceva:

“…La questione morale non si esaurisce nel fatto che, essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della politica e dell’amministrazione, bisogna scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in galera. La questione morale, nell’Italia d’oggi, fa tutt’uno con l’occupazione dello stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa tutt’uno con la guerra per bande, fa tutt’uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano. Ecco perché gli altri partiti possono provare d’essere forze di serio rinnovamento soltanto se aggrediscono in pieno la questione morale andando alle sue cause politiche…”

Reggio può rinascere se tutte le forze politiche “aggrediscono in pieno la questione morale andando alle sue cause politiche”, ci sorprende invece il tentativo di eludere e sminuire fatti oggettivamente gravi da parte della maggioranza reggina, soprattutto di una maggioranza che si qualifica di centrosinistra e che dovrebbe trarre dalle parole di Berlinguer ispirazione.

Molti e ripetuti sono i fatti evidenziati da più parti politiche e comitati civici che si discostano dalla morale: