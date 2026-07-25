Leonardo Marini in maglia Redel anche nella stagione 2026/27

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria annuncia la riconferma di Leo Marini, che vestirà ancora i colori neroarancio nella prossima stagione sportiva nel campionato di Serie B nazionale Old Wild West.

Padovano nato nel 1995, vanta un curriculum di tutto rispetto, ha giocato a Siena tra il 2012 e il 2014, a Trieste e Recanati nelle stagioni successive in serie A2 per approdare poi a Rieti e a Corato dove in quella stagione è protagonista assoluto nel suo ruolo.

Nel 2021/22 si sposta alla Virtus Arechi Salerno proprio nell’anno in cui la squadra campana raggiunge i playoff e il lungo veneto si conferma un giocatore chiave, fornendo un notevole contributo al piazzamento del club campano.

Marini annovera nel suo curriculum un’importante esperienza a Capo d’Orlando, garantendo un contributo costante alla corte di Coach Bolignano culminato nella promozione dei siciliani in B nazionale.

Nella scorsa stagione alla Pallacanestro Viola nel roster a disposizione di coach Cadeo, è risultato determinante durante la stagione regolare e nei playoff e ha garantito i suoi centimetri sotto canestro , dove è in grado di giocare sia di spalle che di fronte, trovando soluzioni nel pitturato o dalla lunga distanza.

Leo è un giocatore che oltre a finalizzare, ha visione di gioco e sa effettuare passaggi che favoriscono il gioco dei compagni e la sua energia, unita alla determinazione, rappresenta un valore importante per il progetto tecnico della Viola.

“Sono molto contento di riabbracciare il popolo reggino che l’anno scorso ci ha mostrato un calore incredibile. La voglia di iniziare a lavorare sul campo per costruire qualcosa di importante è tanta e sarà nostro compito far capire cosa vuol dire indossare la maglia della Viola e giocare in un palazzetto che trasuda storia di pallacanestro.

Ci vediamo a Reggio, godetevi il sole e il mare, poi tutti al PalaCalafiore a sostenerci.

A presto”.

Con entusiasmo Leo è pronto a mettere nuovamente le proprie qualità al servizio della squadra, per affrontare una stagione ricca di sfide e continuare a regalare emozioni ai tifosi della Viola.