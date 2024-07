L’Ente per i Parchi Marini regionali protagonista al “Filmare Festival”

“I Parchi Marini Calabria, un contributo allo sviluppo socio-economico del territorio” è il titolo del panel che l’Ente per i Parchi Marini regionali (EPMR) per la Calabria curerà all’interno del “Filmare Festival”, prestigiosa Kermesse che coniuga cinema e ambiente organizzata da DRB srl di Beniamino Chiappetta e da Calabriartes di Enzo De Carlo. La manifestazione – che si terrà a Praia a Mare – sarà articolata in una tre giorni, da giovedì 11 a sabato 13 luglio: lo spazio curato dall’EPMr sarà venerdì alle 18 e vanterà illustri ospiti. Sul tema proposto, infatti, relazioneranno: Raffaele Greco, commissario dell’Ente Parchi Marini Regionale per la Calabria; Salvatore Siviglia, direttore generale del Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente della Regione Calabria; Paolo D’Ambrosio, direttore dell’Area marina protetta di Porto Cesareo; Roberto Danovaro, professore ordinario all’Università Politecnica delle Marche; Angelo Calzone, delegato regionale del Wwf Calabria; Francesco Sesso, campione mondiale di foto subacquea; Mosè Ricci, professore ordinario di Urbanistica e Progettazione all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Il focus, che sarà aperto dal sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo, illustrerà le molteplici opportunità che i Parchi Marini possono offrire per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, diventando un volano di crescita per l’intera regione. In tale ottica, i Parchi sono da considerare un efficace strumento di pianificazione strategica per il futuro.