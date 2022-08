Lelah Kaur è la nuova responsabile nazionale del Settore Danze orientali del Centro nazionale sportivo Libertas

Romana di origini calabresi, Emanuela Donato in arte Lelah Kaur, è danzatrice e maestra di danza orientale che abbiamo potuto ammirare su diverse reti televisive nazionali e regionali. La ricordiamo soprattutto per la partecipazione su RAI 1 nel programma “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci come danzatrice ed Insegnante di danza orientale per le concorrenti in gara. L’abbiamo vista poi su Rete 4 nel programma “Quinta Colonna” per fare da portavoce in Tv della sua disciplina. E poi ancora su Real Time, su La7, su GoldTV, su Air Italia, su TeleJonio, su Soverato1TV ed altri reti televisive regionali e programmi radiofonici.

Lelah Kaur come direttrice artistica, coreografa e danzatrice ha portato in scena numerosi spettacoli in prestigiosi teatri a Roma tra cui: il Teatro Greco, il Teatro Orione, il Teatro Olimpico, il Teatro Roma ed il Teatro 1 di Cinecittà World ed ha collaborato con diverse scuole di danza, tra cui quelle di Kledi Kadiu e di Natalia Titova.

Negli anni ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti per la divulgazione della Danza Orientale in Italia tra cui l'”Attestato di merito per la diffusione delle Danze Orientali in Italia” presso la sala Protomoteca in Campidoglio a Roma e ad oggi ricopre il ruolo di Direzione Artistica ed organizzativa di un importante Expo che ci sarà a Roma nel 2023.

Ha organizzato diversi eventi ed iniziative come “La Calabria che Danza Orientale”, il “Talent Dance Project”, il “Festival delle Danze Orientali nell’Expo d’Oriente”, è stata Giudice di Gara per diverse competizioni del suo settore ed ha fondato il suo Corpo di Ballo e Team Insegnanti “LK Oriental Dance Group” che tuttora lavora e si esibisce nei più importanti eventi nazionali e strutture del territorio.

Ad oggi insegna Danza orientale per bambini ed adulti, Pilates, Meditazione e Tecniche energetiche.

Lelah sostiene che tramite la Danza orientale si possano raggiungere una forte consapevolezza del proprio corpo e molteplici benefici quali: aumento dell’autostima, senso di benessere e riscoperta della femminilità: “Danzando nasce un legame con la melodia…. il tutto accompagnato da un profondo sentimento tra il corpo e le note musicali”.

E proprio in questi giorni è stata nominata responsabile nazionale del Settore Danze orientali del Centro nazionale sportivo Libertas.

“Sono onorata ed orgogliosa – ha commentato – di aver ricevuto la nomina di responsabile nazionale del Settore Danze prientali del Centro nazionale sportivo Libertas. Ringrazio il presidente nazionale Andrea Pantano per la fiducia riposta verso la mia persona. Lavorerò con tenacia, responsabilità ed impegno per portare in alto sia il valore della mia disciplina che quello di questo importante e storico Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Inizia per me e per i miei collaboratori un nuovo percorso di crescita e di sviluppo”.

Una famosa citazione di Lelah Kaur recita: “Fate del vostro corpo il pennello col quale dipingere le note musicali…”.