L’“Einaudi-Alvaro” di Palmi partecipa alla quinta edizione del Villaggio Sud Agrifest di Taurianova

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi, indirizzo ITA (Istituto Tecnico Agrario), partecipa alla quinta edizione del Villaggio Sud Agrifest, il festival dedicato alla cooperazione, all’innovazione e allo sviluppo agricolo del Mezzogiorno in programma a Taurianova, in località Vatoni, fino al 31 maggio.

La manifestazione, promossa da O.P. Pianagri e Associazione Culturale Risorse, rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese, cooperative, università, associazioni di categoria e mondo della formazione sui temi strategici dell’agricoltura moderna, della sostenibilità, della digitalizzazione e della valorizzazione del territorio.

Tra fiere espositive, laboratori, dimostrazioni pratiche, incontri tematici e attività dedicate ai giovani, Agrifest si conferma un appuntamento di rilievo per favorire il dialogo tra scuola e mondo produttivo, offrendo agli studenti occasioni concrete di crescita, orientamento e partecipazione attiva.

I responsabili di plesso, Maria Falbo, Luciana Saffioti e Daniele Sapioli, hanno, rispettivamente, curato con gli studenti dell’ITA l’esposizione dei prodotti dell’azienda agricola e con gli studenti dell’Enogastronomico, insieme alla maestria dello chef Filippo Cogliandro, il pranzo delle cooperative agricole

La partecipazione dell’Istituto è stata fortemente sostenuta dal Dirigente Scolastico, Mariarosaria Russo, insieme ai suoi collaboratori, Riccardo Rossetti, vicario del DS, e Ottavia Silvana Morgante, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della formazione agraria e promuovere le eccellenze del territorio attraverso esperienze educative e professionali di alto profilo.