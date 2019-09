Leghisti calabresi di ritorno da Pontida: “Puntiamo alle regionali”

Di ritorno da Pontida il gruppo della Lega di Nicotera, coordinato da Antonio Macrì, segretario cittadino nonché primo consigliere eletto con il simbolo del Carroccio in Calabria, rientra sul territorio per portare il messaggio di Matteo Salvini: “un messaggio forte, un obiettivo grande, quello di vincere le elezioni regionali in Calabria!”.



“È stata una grande emozione – afferma Macrì- mettere piede a Pontida da consigliere della Lega, sono stati due giorni intensi e pieni di incontri, ho incontrato tanti militanti e tanti onorevoli che uniti da un’idea comune festeggiavano insieme a noi. Da Nord a Sud l’Italia era presente!

Grande è stata l’affluenza allo stand calabrese allestito da noi militanti di tutta la Regione.

Quest’anno la manifestazione ha raggiunto numeri da record, e un’altra importante novità è arrivata proprio in occasione del congresso della Lega Giovanj nella quale è stato nominato nuovo segretario federale l’onorevole Luca Toccalini a cui facciamo un grande in bocca al lupo”.

Per Macrì “una cosa è certa: la Lega sta crescendo giorno dopo giorno e noi siamo pronti a scendere in piazza contro questo governo di ‘poltroni’ perché è il popolo che lo chiede, l’Italia vuole andare al voto al più presto e quando andremo al voto gli italiani daranno la loro fiducia a chi vuole il bene del nostro paese e non quello della Germania e della Francia.

Il tempo delle poltrone è finito e noi siamo pronti a cominciare dalla nostra regione mandando a casa chi fino ad oggi non ha saputo amministrare la Calabria.

Il 24 settembre – conclude – saremo tutti insieme al Capitano a Cosenza per iniziare il cammino verso i prossimi appuntamenti elettorali, che vedranno la Lega come protagonista principale”.