Legambiente Calabria cresce ancora: nasce nell’area urbana di Cosenza il Circolo “Radici e Sentieri”

Legambiente Calabria continua a rafforzare la propria presenza sul territorio con la nascita di nuovi presidi di partecipazione e cittadinanza attiva. Ieri, 3 luglio, si è costituito ufficialmente il circolo “Radici e Sentieri”, con sede a Castrolibero, che opererà nell’area urbana di Cosenza e nei piccoli comuni della provincia, promuovendo iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente, all’educazione ambientale, alla transizione ecologica e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

A guidare il nuovo Circolo sarà Annamaria Buono, affiancata dalla vicepresidente Mariateresa Celebre e dal segretario Emiliano Rovella.

“Oggi stiamo piantando un seme – ha dichiarato la presidente del circolo Annamaria Buono -. Lo facciamo partendo da una consapevolezza tanto semplice quanto profonda: noi non siamo spettatori della natura, ma ne facciamo parte. Se vogliamo invertire la rotta rispetto alle emergenze ambientali che stiamo vivendo, dobbiamo partire dai luoghi che abitiamo ogni giorno”.

La nascita del nuovo circolo rappresenta un segnale importante per l’intero territorio regionale: “Ogni nuovo circolo – ha detto la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta -, è una risorsa preziosa per la nostra associazione e per le comunità locali. Rafforzare la presenza di Legambiente significa creare nuove opportunità di partecipazione, promuovere la cultura della sostenibilità e costruire reti capaci di affrontare insieme le grandi sfide ambientali che interessano la Calabria”.

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, ha sottolineato come “il nome “Radici e Sentieri” rappresenti efficacemente la storia dell’associazione, che da 46 anni mette al centro la tutela dell’ambiente e delle persone attraverso l’ambientalismo scientifico, augurando al nuovo circolo di mettere radici profonde nel territorio e di crescere coinvolgendo sempre più cittadini nel cammino verso la sostenibilità e per accelerare la transizione energetica ed ecologica”.

Alla giornata costitutiva hanno preso parte anche il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, il presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Calabria Alessandro Guagliardi, insieme ai rappresentanti regionali dell’associazione, tra i quali il direttore di Legambiente Calabria, Silvia De Santis, a testimonianza dell’importanza di un percorso che punta a rafforzare la rete di Legambiente nei territori.

Il percorso di crescita dell’associazione proseguirà già nei prossimi giorni. Venerdì 11 luglio, alle 18.30, presso la Planteria Orto Urbano, lato sud del Lungomare di Locri, si terrà l’assemblea pubblica per la costituzione del nuovo circolo Legambiente “Dune di Locri”. Nel corso dell’incontro saranno presentati il gruppo dei promotori e gli obiettivi del nuovo circolo, che avrà sede legale a Locri. All’assemblea sarà presente anche il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani.