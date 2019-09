“Lega” sulla maglia del Crotone, la società: “Non permettiamo a nessuno di strumentalizzarci”

Il Football Club Crotone, in merito ad un video pubblicato sui social da un esponente locale di un movimento politico e che si sta diffondendo rapidamente, ribadisce

“con forza che non permette a nessuno di strumentalizzare i propri colori per tali fini, evitando, nel rispetto dei tifosi e degli appassionati rossoblù ogni tipo di associazione a qualsivoglia schieramento o ideologia. La squadra è – e resta – patrimonio di un’intera collettività e, come tale, ogni uso personalistico della maglia e del nostro logo è mai riferibile alla nostra società”.