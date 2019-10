Lega, rese note altre tre importanti nomine in Calabria

Il Commissario–Coordinatore Regionale della Lega per Salvini Premier Calabria, Cristian Invernizzi, ha reso note le nomine dei Coordinatori Organizzativi di area territoriale della provincia di Reggio Calabria.

Avranno facoltà di nominare a loro volta dei referenti organizzativi comunali. Per la città capoluogo il prescelto è stato il consigliere comunale Emiliano Imbalzano, per l’hinterland Caterina Capponi, per la fascia jonica Pasquale Ceratti. Per l’area tirrenica della provincia reggina a responsabilità organizzativa ad interim sarà mantenuta dal Commissario Regionale.