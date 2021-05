Lega, nominati i referenti cittadini di 5 paesi

Giacomo Saccomanno e l’intera Segreteria regionale della Lega Calabria hanno approvato e valutato positivamente le prime nomine sul territorio della provincia di Cosenza. A seguito della “incessante campagna di ascolti e di confronto nelle singole e molteplici realtà territoriali della provincia e soprattutto sul tirreno cosentino”, sono stati infatti nominati i primi referenti cittadini della Lega sulla costa tirrenico-cosentina.

Si tratta di Rosario Gullo (Fuscaldo), Andrea De Benedetto (Guardia Piemontese), Francesco Lazzaroli (San Lucido) e Giuseppe La Greca (Santa Domenica Talao e Papasidero) impegnati nel radicamento del partito nei singoli comuni e nell’ascolto delle istanze territoriali provenienti dai cittadini.

“Da diverso tempo – spiega un nota del partito di Salvini – sostenitori e militanti della Lega, alcuni già in precedenza coordinatori, hanno rappresentato nei mesi scorsi, nonostante la fase di riassetto organizzativo, una forte continuità con le attività finora svolte e che saranno sicuramente rafforzate d’ora in avanti in sinergia con tutto il gruppo di lavoro, già consistente, che si sta via via irrobustendo nei comuni indicati, in quelli vicini e lungo tutta la fascia tirrenica”.

“Ricordo ancora una volta – ha affermato Saccomanno – che la Lega è sinonimo di rispetto verso il partito e chi lo rappresenta, senso di appartenenza alla squadra sempre e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, lavoro di gruppo, militanza, vicinanza e ascolto dei cittadini.

Chiunque voglia approcciarsi al partito ed entrare nella nostra squadra sia ben consapevole che la Lega non cerca dei numeri a tutti i costi, ma contenuti, idee, proposte innovative e un nuovo approccio alla vita istituzionale che si discosti completamente dalle logiche della vecchia e mala politica e dagli enormi disastri che ha prodotto nelle nostre realtà. L’obiettivo principale della Lega in Calabria è quello di ripristinare la vera legalità all’interno delle istituzioni con azioni concrete e tangibili”.

“Pertanto – ha concluso – nell’augurare buon lavoro ai neo referenti cittadini della Lega sul Tirreno e nell’intera provincia, auspico che, nello svolgimento dell’attività politica nella nostra Regione, tutti insieme possiamo riuscire a dare riscontro ad una campagna di sensibilizzazione al Buon Governo”.