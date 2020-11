Lega, la solidarietà di Melania Carvelli a Walter Rauti

“Quanto accaduto al dirigente della Lega Walter Rauti è inquietante e non deve essere sottovalutato.Questi territori hanno subito nel corso degli anni la violenza della ‘ndrangheta e dobbiamo combatterla senza mezzi termini. Come presidente della comunità del Parco delle Serre, come amministratore e come giovane calabrese esprimo la mia piena e totale solidarietà a Walter e alla sua famiglia”. Lo ha dichiarato Melania Carvelli, presidente della Comunità del Parco delle Serre ed esponente della Lega.