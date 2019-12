Lega, Carlutti lascia il coordinamento provinciale di Vibo della Lega e diventa vicecoordinatore regionale

“Le mie dimissioni non sono assolutamente dovute a una rottura bensì alla richiesta da parte del Commissario Invernizzi di affiancarlo come vicecoordinatore regionale con delega alla legalità, nel complicato e importante compito di supervisionare l’attività politica garantendo trasparenza e legalità”.



L’ormai ex commissario provinciale della Lega Angelo Carlutti motiva la sua scelta e spiega che “continuerò ad essere punto di riferimento della provincia di Vibo valentia, ma non ricoprirò più l’incarico di coordinatore organizzativo (verrà istituito un gruppo di lavoro provinciale) per l’evidente impossibilità di occuparmene in modo continuo visto il nuovo incarico.

Intendo quindi smentire le voci di una mia rottura con l’asse regionale della Lega ma, anzi, confermo un ancor più profondo rapporto di collaborazione.

Colgo anche l’occasione per ringraziare l’on. Invernizzi per questo nuovo ruolo, tanto prestigioso quanto importante in una fase così delicata della storia della nostra Calabria”.