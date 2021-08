Lega: “Calabria in fiamme, è il momento del cordoglio, della responsabilità e della determinazione”

“Quello che sta accadendo in Calabria è veramente inverosimile. Non si può accettare che risorse millenarie vengano spazzate via da mano misteriosa, ma, certamente, criminale nella maggior parte dei casi”.

È quanto afferma il commissario regionale della Lega Giacomo Francesco Saccomanno che parla di “un disastro prevedibile che, però, non si poteva ritenere poter creare l’attuale scenario catastrofico”. “Certamente – sostiene l’esponente del partito di Salvini – ci sono delle evidenti responsabilità che non possono passare inosservate. Ma ora è il momento di stringersi tutti attorno alle famiglie delle vittime e cercare, nello stesso tempo, di frenare questa ondata di fiamme che stanno mettendo a repentaglio vite umane, abitazioni, boschi e fauna. Tutto quello che si può fare deve essere messo in campo immediatamente: esercito, protezione civile calabrese e no, forze dell’ordine, polizia provinciale, vigili del fuoco, volontari, associazioni, cittadini, in sostanza tutto quello che si può fare per scongiurare ulteriore devastazione deve avvenire subito e senza alcuna polemica. Bisogna salvare la Calabria, bisogna salvare i boschi, le aziende, la fauna, le nostre risorse migliori. Tutti assieme – conclude – per raggiungere un risultato concreto ed evitare che la distruzione possa colpire altre vite umane”.