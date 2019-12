L’EDITORIALE / Da Giorgio Almirante a Jole Santelli: così il vero centrodestra non esiste più

“Se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui”. Sulla frase vergata da Ezra Pound, destinata a diventare una stella polare per il mondo della destra sociale, tanti giovani hanno costruito percorsi di vita, semplicemente perché in un’idea, magari astratta, magari troppo grande e bella per essere reale, ci hanno creduto davvero.

Magari in un’idea, in un modo d’intendere la politica e più in generale la vita, hanno scommesso il proprio futuro seguendo un percorso universitario che, nella società di oggi, non dà sbocchi e nemmeno speranze. Magari qualche giovane, per concretizzare questa via, ha passato un lustro della sua esistenza in un affollato alloggio di una città “di sinistra”, in cui ogni vicolo era legato all’altro da un “filo rosso”. Solo, senza soldi, senza “spinte”, senza “parenti potenti”, contro tutto e contro tutti. Perché quando credi in qualcosa nessuno ti può fermare. Non ci sono ostacoli di carattere economico o sociale che possono fermarti. C’è un’idea che brilla e che ti indica la via. C’è una passione a cui dedichi tutto il tuo tempo, vivendola in maniera “totale”.

L’idea era quella di un mondo in cui la meritocrazia ed i sacrifici avessero un senso, in cui l’ordine e la disciplina guidassero una visione, in cui ad essere premiato potesse essere chi lavora di più e meglio.

Il lento scandire del tempo, gli episodi a cui inevitabilmente si va incontro nel corso degli anni, lo sguardo alle carriere fulminee di gente senza arte né parte hanno squarciato quel sottile velo che distingue la vita “idealizzata” da quella reale.

Osservare un centrodestra che rincorre schemi “urlati”, volti a raccattare i voti di chi ragiona a senso unico e nel suo esclusivo interesse, che semplifica la quotidianità fino a farla sembrare banale fa male alla mente ed al cuore. “Io non predico ai giovani la rassegnazione alla vita. Io predico il coraggio” diceva Giorgio Almirante, un leader che tracciava un cammino e che dava entusiasmo a dispetto delle difficoltà storiche. Ma, adesso, di coraggio, ce n’è ben poco. C’è chi orienta Governi per non farsi processare salvo poi scappare per scopi elettorali, c’è chi parla di “tradimento” dopo averlo compiuto a danno degli altri. Oggi si punta sui selfie con la Nutella e sui cross di Suso. Altra epoca, altro spessore, altro tutto. E qui, in Calabria, le cose vanno peggio. Una vittoria in tasca da almeno un paio di anni è stata messa a repentaglio con cieco attendismo, giochi di strategia per autodistruggersi, scelte insipienti. Per indicare il candidato alla Presidenza si è arrivati quasi fino a Natale, perdendo pezzi per strada e mandando un messaggio disaggregante, devastante, scoraggiante. I programmi, di conseguenza, sono inesistenti: finora abbiamo solo una candidata che si sente promossa dal “fato”. La storia, il retroterra culturale, la chiarezza, la coerenza sono stati smarriti. Il centrodestra, quello in cui quei giovani hanno creduto con tutta la loro forza, non c’è più. C’è qualcosa di altro, che centrodestra non è. E, forse, di fatto, per chi ha sempre pensato di essere di destra, non c’è più neanche il diritto di voto in senso pieno.