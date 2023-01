Le varianti stravaganti della Teresina

La Teresina viene chiamata comunemente anche Stud Poker, ma in qualche caso anche Teserina Poker essendo piuttosto simile al più famoso Poker trattandosi di una variante, ma si gioca a carte scoperte. Il numero dei giocatori varia da un minimo di 2 ad un massimo di 6, ma ha la caratteristica non banale di registrare un rialzo delle puntate in maniera molto veloce: questo perché le combinazioni sono particolarmente ridotte non essendo previsto il cambio delle carte.

Non è un gioco particolarmente diffuso, utilizzato nella maggior parte dei casi come intermezzo del poker, ma sempre molto raramente nei casinò e in generale in tutte quelle manifestazioni nel corso delle quali si caldeggia il poker sportivo.

Come si gioca a Teresina – Si utilizza un mazzo di carte francesi con l’asso che vale undici, dunque come nel Poker, ma il suo valore diminuisce in base al numero dei giocatori in gara: se i giocatori sono quattro, ad esempio, l’asso varrà sette punti. Colui che in quel momento detiene il mazzo assegna due carte ad ogni giocatore, la prima coperta e la seconda scoperta. Chi tra i giocatori ha la carta più alta ha diritto alla parola e può puntare ma ha anche facoltà di ‘bussare’, ovvero passare la parola al giocatore alla propria sinistra, che può a sua volta ‘bussare’ e così via… Se tutti bussano, il mazziere distribuisce un’ulteriore carta, ma non si procedere ad incrementare il piatto. Il gioco è nel vivo e il giocatore posizionato a sinistra di colui che effettua la prima puntata, ha tre alternative: vedere, passare o rilanciare come avviene di consueto. Esaurita questa fase, il mazziere consegna un’altra carta ancora, sempre scoperta e chi ha il punteggio più alto ha diritto alla parola e si avanti così fino a che tutti i giocatori abbiano quattro carte scoperte ed una coperta. A questo punto, chiusa l’ultima mano, si scopre anche la carta coperta e chi ha la combinazione migliore ha vinto.

Le numerose varianti – La prima è quella denominata ‘Telesina messicana’ (o Telesina a carte coperte), dove si distribuiscono tutte le cinque carte e via via ogni giocatore ne scopre una e in ognuna di queste fasi ci sono i momenti di puntate ed eventuali rilanci. Poi c’è la ‘Telesina con la Vela’, una variante che prevede una o più carte scoperte sul tavolo e che ogni giocatore può utilizzare in combinazione con le proprie, una sorta di Jolly potremmo definirlo. Jolly che è protagonista anche nella ‘Telesina con le matte’, ma qui le carte sono prestabilite, possono essere gli 8, i 7, un po’ tutte insomma.

Un’ulteriore variante è quella a ‘Crociera’, che prevede la composizione di una croce da 5 carte al centro, ma sempre distribuendo altrettante carte per ogni giocatore. Si procederà a scoprire una carta alla volta e in ogni circostanza si effettuerà la puntata. Il punto migliore si avrà prendendo in considerazione solamente due carte proprie e un asse della croce, oppure tenendo le proprie 5 carte. Poi c’è la variante barese, ovvero la ‘Superspumeggiona’, che prevede tre vele e discrezionalità. Le carte distribuite sono tre, al centro e coperte, oltre a due, sempre coperte, che vengono distribuite a ciascun giocatore. La carta la scopre chi è di mano, il primo a sinistra del mazziere. Conclude le puntate, ogni giocatore riceve un’ulteriore carta coperta e si ripete quindi la scelta della carta da scoprire e riparte il giro di puntate. Chi ha il punto scoperto più alto è di mano e si prosegue così fino a che ogni giocatore non ha cinque carte, una coperta e quattro scoperte. A seguire si scopre una vela per volta e si punta ad ogni giro. Vince chi totalizza il punteggio più alto, utilizzando cinque carte a scelta fra quelle comuni e le proprie.

In Puglia si gioca anche con la variante ‘Siluro’. È chiamata anche ‘Teresina 7 Carte’ o ‘Senese’, e prevede la distribuzione di ben 7 carte per ogni giocatore con introduzione anche delle cosiddette ‘matte’.

A chiudere c’è la variante ‘Batticuore’, chi in alcune località viene chiamata anche ‘Brivido’ o addirittura ‘scannaporco’. , Diffusa in Toscana, nella zona del monte Amiata, si gioca formando un mazzetto di 5 carte per giocatore e il giocatore di mano scopre la prima carta del proprio mazzetto (che non ha visto in precedenza) ed effettua la una puntata. Gli altri possono rispondere alla puntata, rilanciare ma anche lasciare la mano. Terminate le puntate il secondo giocatore di mano comincia a scoprire, una alla volta, le proprie carte fin quando non supera il valore della carta del primo giocatore garantendosi – nel caso – la possibilità di effettuare la puntata sulla propria combinazione. Il tutto procede con questo incedere, per cui il giocatore che segue deve sempre cercare una combinazione superiore alle precedenti. Chi vince? Il giocatore che alla fine di tutte le puntate ha il punto più alto.