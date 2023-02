Le ultime tendenze nel campo della tecnologia e del gaming digitale

Ricordate quando durante l’estate del 2016, parchi e piazze brulicavano di possessori di smartphone in missioni di cattura di Pokémon? Le masse stavano giocando a Pokémon Go, un gioco per dispositivi mobili in realtà aumentata in cui oggetti digitali, in questo caso creature colorate chiamate Pokémon, si sovrappongono al campo visivo naturale di una persona. Il gioco, che da allora ha generato oltre 5 miliardi di dollari di vendite, è stato il primo contatto con la realtà aumentata per la maggior parte delle persone e rimane la più grande storia di successo della tecnologia. Ma il successo a lungo termine di Pokémon Go è dovuto solo in parte alla sua amata proprietà intellettuale. Ci sono molti altri giochi, libri e film in cui le persone possono trascorrere del tempo con Ash Ketchum e Pikachu. La vera salsa segreta è la miscela di virtuale e reale del gioco, l’interazione tra personaggi digitali e luoghi fisici. Questo è in parte il motivo per cui l’AR sta decollando più velocemente della realtà virtuale: le persone hanno appetito per i giochi che interagiscono con la realtà, non per rimuoverli da essa.

Che cosa ne pensa il professor Cardona-Rivera?

“Penso che le esperienze di intrattenimento in AR non cercheranno di essere esperienze coinvolgenti”, ha detto Mack. “Quando giocavo a [Pokémon Go], andavo in posti specifici solo perché lì c’era un Pokémon. E questo è un potente driver sociale. Più lontano nel quartiere, piuttosto che più in profondità all’interno degli occhiali, c’era il fattore x che ha portato all’effetto di rete che ha spinto Pokémon Go in un fenomeno multimiliardario. Il suo successo ispirerà senza dubbio più studi di gioco a cercare di capitalizzare la domanda dei consumatori di giochi che fondono il virtuale con il reale. “Potrei vedere totalmente un gioco in cui stai giocando a nascondino o una sorta di laser tag”, ha detto Mack. “È una scelta naturale a quel punto.”

Allo stesso modo, Rogelio Cardona-Rivera, professore presso la School of Computing dell’Università dello Utah, prevede che, almeno a breve termine, l’AR si rivelerà un terreno più fertile per i game designer rispetto alla realtà virtuale. “Invece di provare a simulare del tutto la realtà, penso che i progettisti potrebbero trovare complementare la realtà una sfida di progettazione più tracciabile”, ha detto a Built In nel 2020. “E poi potremmo vedere alcune delle lezioni dell’AR ripiegate nella realtà virtuale”. Finora, i giochi AR hanno guadagnato la massima trazione sui telefoni cellulari. Ma aziende tecnologiche come Facebook, Apple, Snap e Magic Leap pensano che il futuro dell’AR avverrà attraverso occhiali appositamente realizzati.

Passiamo ora a uno dei temi hype del momento: l’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale e il suo utilizzo a tema gaming

L’idea dell’intelligenza artificiale è stata espressa nei giochi per decenni, soprattutto nei personaggi non giocanti, come i fantasmi colorati di Pac-Man o gli innocenti spettatori di Grand Theft Auto.Negli ultimi anni, i produttori di giochi hanno adottato un approccio più sofisticato agli NPC. Molti NPC sono ora programmati con alberi comportamentali, che consentono loro di eseguire processi decisionali più complessi. Gli alieni nemici in Halo 2, ad esempio, hanno la capacità di lavorare insieme e coordinare i loro attacchi, piuttosto che lanciarsi sconsideratamente negli spari uno per uno come se fossero in un film d’azione di cattivo gusto. Tuttavia, gli NPC possono fare solo ciò che è scritto nel loro codice. Il loro comportamento, per quanto intelligente sembri, è ancora determinato in anticipo dai progettisti del gioco. In futuro, potremmo aspettarci di vedere un’IA più avanzata apparire nei giochi commerciali? È possibile, secondo gli esperti, ma non tutti sono convinti che arriverà presto.

“Puoi provare a costruire un sistema di intelligenza artificiale davvero interessante e completo che consiste nel lasciare che un personaggio si comporti in tutti i modi che il designer non ha previsto”, ha detto Khandaker. “Ma se ce n’è troppo, non c’è alcuna garanzia su come andrà la storia e se sarà divertente”. In altre parole, anche se potessimo dare agli NPC una mente propria e lasciarli correre liberi nei giochi, è probabile che la loro autonomia risulterebbe in un’esperienza meno divertente per il giocatore. Un NPC canaglia potrebbe decidere di sottrarsi al proprio dovere di aiutare il giocatore ad avanzare verso il livello successivo o portare il giocatore in una ricerca senza senso in cui non accade nulla.

L’industria del gaming oggi

I giochi di fatto sono un'industria piuttosto conservatrice e che segue regole di vecchia scuola, in termini di disponibilità che gli editori o gli studi hanno ad assumersi dei rischi. Un po' come è avvenuto in epoche passate con l'industria libraria, quella del cinema o della musica leggera e pop. Oltre a presentare sfide di progettazione del gioco, gli NPC ruspanti possono non essere un punto di partenza se considerati anche da una prospettiva puramente economica. I giochi sono un'industria piuttosto conservatrice, in termini di disponibilità che gli editori o gli studi hanno ad assumersi dei rischi. Poiché c'è una storia così grande in termini di design per ciò che funziona nei giochi, c'è un vero senso di voler continuare a fare la stessa cosa. Questo vuol dire che si tratta di una macchina economica complessa e di un enorme potenziale di crescita e di ricavi.

Potrebbe essere possibile inserire NPC più sofisticati nei giochi. Ma se costa un sacco di soldi e non riesce a migliorare l’esperienza del giocatore, gli studi perdono l’incentivo a realizzarlo. Tuttavia, alcuni designer persistono nei miglioramenti degli NPC, specialmente nel trovare modi per rendere gli NPC più credibili e simili a quelli umani. “La più grande sfida per l’IA è imitare quella che è forse la capacità più complessa e misteriosa del cervello umano: l’immaginazione”, ha detto a GamesRad Julien Desaulniers, responsabile del team di programmazione dell’IA e del gameplay di Assassin’s Creed Valhalla.