“Le ultime ore della vita di Gesù”: domani lo speciale di “Ti racconto di” con don Vincenzo Schiavello

Lunedì Santo, alle 19:15, torna sulla Pagina Facebook di “On The News” la rubrica di approfondimento culturale “Ti racconto di” curata da Marco Primerano e condotta da Antonio Zaffino. La Settimana Santa entrata nel vivo: ospite di questa puntata sarà il giovane sacerdote serrese don Vincenzo Schiavello, parroco di San Sostene e ricoprente importanti cariche in ambito confraternale, diocesano e regionale. La trasmissione verterà sulle ultime ore terrene della vita di Gesù: il tradimento di Giuda, i processi, le torture e infine la crocifissione. Agli excursus storici e filologici curati da Marco Primerano si intramezzeranno dunque gli spunti per una riflessione spirituale offerti dal sacerdote Vincenzo Schiavello, per una Pasqua che, a differenza dello scorso anno, vedrà meno restrizioni ma che sarà non meno ridimensionata nei suoi riti.