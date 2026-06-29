Le statistiche di Olanda, Marocco, Brasile e Germania ai sedicesimi

Per i sedicesimi di finale la giornata del 29 giugno 2026 ci offre Brasile – Giappone e Germania – Paraguay in due match che profumano di storia, perché ci sono due Nazionali che hanno scritto i capitoli più importanti del torneo FIFA e che, insieme all’Italia, rappresentano le squadre più vincenti di sempre.

La curiosità che salta di più all’occhio agli appassionati di statistica e attenti studiosi di storia del pallone, è che il Brasile con 5 Mondiali in bacheca, è allenato da Carlo Ancelotti, il migliore con 5 Champions nel palmares, l’unico ad aver vinto anche i 5 campionati Europei più importanti: Italia, Inghilterra, Germania, Francia e Spagna. Ci sono anche altri sedicesimi che stanno attirando l’attenzione degli utenti e degli addetti ai lavori.

Una delle sfide più attese è Olanda – Marocco

Alle 3 (ora italiana) del 30 giugno le quote Olanda – Marocco ci propongono un match statisticamente molto equilibrato, con gli Orange che sono arrivati tre volte in finale dei Mondiali senza mai riuscire a vincere, mentre i Marocchini hanno chiuso al quarto posto il Mondiale di Qatar 2022.

I Paesi Bassi partono come favoriti con la vittoria nei 90 minuti a quota 2.35, mentre il pareggio che aprirebbe ai supplementari, resta quotato a 3. Entrambe le Nazionali hanno chiuso i gironi in maniera brillante, con gli Orange che si presentano ai sedicesimi con uno dei migliori reparti offensivi del torneo: 10 gol nei primi 3 match. Tuttavia, i bookmaker favoriscono l’under 2.5 quotato a 1.6, ma le statistiche potrebbero cambiare nelle prossime ore.

Brasile – Giappone: altro che Holly e Benji

Il palinsesto statistico di Brasile – Giappone ci propone la Selecao come favorita a 1.7, il pareggio a 3.75 e la vittoria dei Nipponici quotata a 4.75, un colpaccio che ai Mondiali renderebbe onore a uno dei cartoon più famosi: Holly e Benji. Scherzi a parte, nella Nazionale Verdeoro c’è Vinicius Junior che ha segnato 4 gol e insegue Messi al primo posto della classifica marcatori con 5 reti, in più, c’è Neymar che sta tornando e resta ancora il miglior bomber all time del Brasile a quota 79 reti.

La Selecao resta nella top 5 dei favoriti alla vittoria del Mondiale, ma la crescita del Giappone negli ultimi anni è stata esponenziale, tanto che nelle ultime due edizioni ha sempre raggiunto gli ottavi. Per i bookmaker questo si presenta come un match abbastanza chiuso, con l’under 2.5 favorito a 1.75 sull’over 2.5, con la variante statistica del Multigol 1 – 3 quota a 1.4 che resta l’opzione più concreta.

I risultati più probabili secondo gli studi statistici sono l’1 – 0 per la Selecao, oppure a sorpresa l’1 – 1, con il secondo tempo che dovrebbe regalare più emozioni e più gol. Altro che Holly e Benji, l’atmosfera nella Selecao e in Brasile è calda, con Carlo Ancelotti che di certo non è un tecnico abituato a perdere.

La Germania sfida il Paraguay ai sedicesimi

Dopo il Brasile c’è la Germania con 4 Coppe del Mondo nell’albo d’oro FIFA, ma i Tedeschi possiedono il record assoluto di finali giocate: 8. Nella storia dei Mondiali si piazzano come seconda Nazionale a pari merito con l’Italia e quest’anno cercano il colpaccio, con un probabile ottavo contro i vice ed ex campioni Francesi.

Nelle statistiche delle quote Germania – Paraguay la vittoria dei Tedeschi è ultra favorita quotata a 1.4, con il pareggio a quota 4.6, ma il dato che rende questo match particolarmente interessante, è l’over 2.5 quotato a 1.72 e favorito sull’under 2.5, segno che ci saranno almeno tre gol totali e quindi sarà un match incandescente.

Al di là dei sedicesimi, dagli ottavi la situazione si farà davvero interessante, secondo il tabellone, il Brasile potrebbe incontrare l’Argentina in Semifinale, in uno scontro epico che solo il Mondiale può regalarci.