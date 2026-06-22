Le Serre unite nel segno dello sport: giovani atleti protagonisti alla “Ionio Football Cup 2026”

Si è conclusa con grande soddisfazione l’esperienza della rappresentativa del comprensorio delle Serre alla “Ionio Football Cup 2026”, manifestazione calcistica giovanile svoltasi a Sant’Andrea Apostolo sullo Ionio dal 18 al 21 giugno. Per l’occasione è stata allestita una squadra composta da bambini provenienti da diversi comuni del territorio, tra cui Soriano Calabro, Pizzoni, Vazzano, Serra San Bruno, Fabrizia e altri centri delle Serre, con l’obiettivo di offrire ai giovani atleti un’importante esperienza sportiva e di crescita umana.

Al di là dell’aspetto agonistico, l’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di aggregazione e condivisione, permettendo ai ragazzi di conoscersi, stringere nuove amicizie e rappresentare insieme il proprio territorio in una manifestazione di rilievo nazionale.

Fondamentale è stato il contributo delle famiglie, che hanno accompagnato e sostenuto i propri figli durante tutta la manifestazione, così come il supporto di dirigenti, allenatori, collaboratori e sponsor che hanno creduto nel progetto e ne hanno reso possibile la realizzazione.

A margine dell’evento, il promotore dell’iniziativa, Francesco De Caria ha dichiarato: “la partecipazione alla Ionio Football Cup rappresenta molto più di una semplice esperienza sportiva. È la dimostrazione concreta che, quando i territori collaborano e mettono da parte i campanilismi, si possono costruire opportunità straordinarie per i nostri giovani. Abbiamo riunito bambini provenienti da diversi comuni delle Serre, consentendo loro di vivere un’esperienza formativa fatta di sport, amicizia, condivisione e crescita personale”. De Caria ha inoltre detto di “credere fortemente che il futuro delle nostre comunità passi dalla capacità di fare rete, creando sinergie tra associazioni, famiglie, istituzioni e realtà sportive. Solo unendo le forze possiamo offrire ai ragazzi occasioni che, singolarmente, sarebbe più difficile realizzare. In questi giorni abbiamo visto bambini provenienti da paesi diversi indossare la stessa maglia, sostenersi a vicenda e sentirsi parte di un’unica squadra: è questa – ha concluso – l’immagine più bella e il messaggio più importante che portiamo a casa da questa esperienza”.

L’iniziativa conferma il valore dello sport come strumento di inclusione, educazione e crescita sociale, oltre che come occasione per rafforzare il senso di appartenenza a un territorio che, quando agisce in modo unitario, è capace di esprimere grandi potenzialità.