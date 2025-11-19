Le Serre guardano a Catanzaro e Catanzaro guarda alle Serre: adesso il dibattito è di livello regionale

Chi l’aveva preso come una boutade di fine consiliatura dovrà ricredersi. Perché – al netto delle strumentalizzazioni di tifosi favorevoli e contrari – si deve prendere atto che un dibattito di dimensioni regionali (e forse di più) è stato aperto. Il momento è quello giusto: a Roma si discute di un riassetto normativo delle Province, a Vibo l’originalità politica di quanto accaduto attorno al presidente L’Andolina e alla sua ex maggioranza è destinata a stimolare studi approfonditi.

E poi ci sono delle questioni di merito: il vento forte dello spopolamento del Mezzogiorno e il depauperamento dei servizi determinato da complessi processi globali di razionalizzazione hanno accentuato la disaffezione delle comunità delle aree interne verso un Capoluogo mai digerito. Perché il legame identitario è con il versante jonico e con il Catanzarese, perché viene percepita una maggiore efficienza della “casa madre” soprattutto quando si parla di sanità e viabilità, perché a livello politico e amministrativo non vale certo la regola del “piccolo è bello”. Al contrario, conta chi ha i numeri e dimostra capacità strategiche e organizzative.

In più, le decisioni del Consiglio comunale serrese hanno squarciato il velo di finto silenzio calato inizialmente. Anzi, a Catanzaro il clima si sta riscaldando e arrivano aperture compiaciute. “Siamo favorevoli ma, senza voler cadere nello sgarbo istituzionale, si tratta di considerare una legittima espressione dei territori” è, ad esempio, il pensiero del presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile. Il quale parte calmo ma poi affonda il coltello nella piaga ritenendo ciò che sta accadendo come “il sintomo di quello che abbiamo sempre saputo: la tripartizione delle province avvenuta negli anni 90 non è stata una scelta felice”.

Quella suddivisione, a suo avviso, “ha penalizzato l’area centrale, ha indebolito la provincia di Catanzaro ma ha creato altrettante insufficienze nelle due province consorelle. Il risultato è che oggi non si riesce ad esprimere quella forza e quella capacità che, invece, si dovrebbero avere in termini di rappresentanza degli interessi economici e sociali”. Mormile invita anche a considerare “altri segnali che si muovono in questa direzione, penso alla Camera di Commercio che ha superato questa tripartizione, in maniera virtuosa”.

E non è l’unico a pensarla in questo modo. I consiglieri comunali catanzaresi Antonio Corsi, Giovanni Costa, Rosario Lostumbo, Rosario Mancuso e Francesco Scarpino sono infatti ancor più espliciti: “la tripartizione della Provincia di Catanzaro è stata un grave errore di cui, a distanza di più di trent’anni, si cominciano a vedere gli effetti nefasti. Non solo Catanzaro si è notevolmente indebolita istituzionalmente, politicamente ed economicamente, ma anche le due nuove Province hanno visto aggravarsi i loro problemi. È proprio dell’altro ieri l’indagine di Italia Oggi che assegna a Crotone il penultimo posto in Italia. Si tratta dell’ennesima conferma che Crotone e Vibo Valentia non si sono avvantaggiate. Tutt’altro”. E rincarano la dose: “chiediamo al sindaco Fiorita e al presidente della Provincia Mormile intanto di sostenere e incoraggiare il ritorno dell’Area delle Serre Catanzaresi nell’alveo naturale di Catanzaro che non deve essere visto come un’ostilità verso Vibo Valentia con cui bisogna semmai stringere più forti legami, a cominciare dalla costruzione di un sistema turistico integrato Tirreno-Jonio. È però necessario compiere un passo in avanti e sollecitare un confronto con la Regione, con i parlamentari, con i presidenti e i sindaci delle Province di Crotone e Vibo Valentia per capire se questo percorso unificante è fattibile. Sappiamo che sarà molto difficile superare campanilismi ed egoismi, ma siamo altrettanto convinti che siamo davanti ad una possibile svolta che restituirebbe forza ed autorevolezza all’intera Area Centrale della Calabria”.

Insomma, il dibattito non solo è stato aperto ma ha allargato gli scenari tra riflessioni, entusiasmi, ripensamenti e forse anche paure.