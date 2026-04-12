Le Serre e “la restanza”: mercoledì su Rai 5 il documentario che dà voce a chi è rimasto

Sarà presentato martedì alle 18 a palazzo Chimirri il documentario di Lucrezia Lo Bianco “Di là dal fiume e tra gli alberi – Serre calabresi: la scelta di restare”, che il giorno seguente, alle 22:50, sarà trasmesso su Rai 5. Si tratta di una fotografia sociale di un territorio da scoprire e da amare e che ha tanto da raccontare. Le Serre sono quella piccola catena collinare e montuosa che si alza dal Tirreno nel punto più stretto della Calabria, estendendosi tra l’Aspromonte e la Sila fino a declinare verso il mar Ionio. Comprende paesi delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.



“È un piccolo scrigno poco conosciuto – sostiene l’autrice – eppure pieno di eccellenze naturalistiche, archeologiche, culturali, spirituali e artistiche, che si dispongono tra boschi secolari di faggi e abeti, corsi d’acqua e tanta storia. Nonostante questa ricchezza, come molti luoghi del sud, anche le Serre calabresi hanno vissuto un Novecento difficile: dopo un florido periodo borbonico, una fortissima emigrazione ha portato a un progressivo spopolamento”. Un aspetto da approfondito è proprio questo perché “qualcuno è rimasto o, dopo un periodo altrove, ha deciso di tornare ripensando a un nuovo modo di abitare questi luoghi”. È la famosa “restanza“, termine coniato dall’antropologo Vito Teti, originario proprio di queste zone, oggi entrato tra i neologismi del vocabolario Treccani. In particolare, Lucrezia Lo Bianco offrendo un dettagliato spaccato fa ascoltare “le voci di chi è restato, ma non solo: anche di chi è arrivato, di chi ha teorizzato un nuovo modo di abitare questo territorio, di chi ne ha evidenziato i dilemmi e l’immenso valore, di chi oggi lo immagina al centro di nuovi percorsi e non più marginale, come spesso ce lo raccontano. E di chi, semplicemente, lo ha vissuto, sofferto e amato immensamente, e ha deciso di raccontarcelo”.